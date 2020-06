Qué muestra este espectacular mapa del Universo en rayos X

Este es el Universo, caliente y lleno de energía.

Un telescopio ruso-alemán ha logrado elaborar el mapa más completo del Universo a partir del rastreo del firmamento con rayos X.

La imagen revela una gran cantidad de movimiento y violencia en el cosmos, donde la materia está siendo acelerada, calentada o triturada.

Enormes agujeros negros, estrellas que explotan y océanos de gas hirviendo.

Toda esta información proviene del instrumento eRosita, que está instalado en el satélite Spektr-RG.

Este telescopio en órbita se lanzó en julio del año pasado hasta una posición de observación a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Una vez estuvo en operaciones, el pasado mes de diciembre, comenzó a explorar las profundidades del espacio.

Y la primera imagen producida por el eRosita, que ilustra este artículo en la parte superior, apenas se completó hace unos días. Fue generada a partir de la información de millones de rayos X emitidos en el Universo.

“En realidad, es más o menos la misma cantidad de rayos X que se había detectado en toda la historia de la astronomía, desde hace unos 60 años. Básicamente, hemos duplicado las fuentes conocidas en solo seis meses”, le dijo a la BBC Kirpal Nandra, del grupo de astrofísica en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE) en Garching, Alemania.

“Los datos son realmente impresionantes y creo que lo que estamos haciendo aquí revolucionará la astronomía de rayos X”, añadió.

El mapa utiliza lo que se conoce como proyección de Aitoff, que permite “desenvolver” la esfera del cielo y mostrarla como una elipse. La banda que se ve en el medio es una versión aplanada de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

La imagen ha sido codificada con colores para poder describir lo que está pasando.

El azul representa el reflejo de rayos X de alta energía (1-2,3 kilo-electrón-voltios, keV); el verde, los de mediano rango (0,6-1 keV); y los rojos los de menor energía (0,3-0,6 keV).

