¿Quién le ha robado el corazón a Danna Paola?

El público insiste en que ella es el nuevo amor de Sebastián Yatra

Danna Paola se ha cansado de repetir a lo largo de los últimos meses, durante los que la han emparejado con compañeros de reparto o con el ex de Tini Stoessel, Sebastián Yatra, que ella está soltera y feliz sin compañía. De hecho, su último sencillo ‘Sola’, es toda una oda a la importancia de aprender a vivir sin una pareja al lado.

Sin embargo, salta a la vista que en los últimos días alguien ha conseguido conquistar su corazón. La mexicana ha recibido un regalo de cumpleaños muy especial por adelantado de parte de su padre, que la ha sorprendido esta semana con un adorable cachorro.

“Me morí de amor, me derretí, no podía con el regalo… y fue hermoso“, ha explicado la joven en Instagram.

Danna no ha tardado, por supuesto, en presentar oficialmente a su nueva mascota a todos sus fans a través de las redes sociales con un vídeo en el que queda claro que se derrite de ternura con el animalito.

Su amiga y compañera de profesión Sofía Reyes ha sido una de las primeras en darse cuenta del nombre tan especial que ha elegido para su compañero canino.

“Lol, que se llama Lu“, ha escrito Sofía en la sección de comentarios.

Efectivamente, Danna ha decidido bautizar al perrito en homenaje a su personaje en la serie Élite, que ha sido uno de los grandes fenómenos de Netflix de los últimos años y ha consolidado su carrera interpretativa a nivel internacional.