Snapchat se disculpa por el filtro que tenía cadenas para conmemorar Juneteenth

La red social Snapchat ofreció una disculpa después de que lanzó un filtro para conmemorar Juneteenth, día que se abolió la esclavitud en Estados Unidos, en el cual los usuarios aparecían encadenados.

El filtró causó demasiada polémica por los usuarios tenían que sonreír para romper unas cadenas virtuales que aparecían frente a una bandera panafricana.

We deeply apologize for the offensive Juneteenth Lens. The Lens that went live hadn’t been approved through our review process. We are investigating so this doesn’t happen again.

— Snapchat (@Snapchat) June 19, 2020