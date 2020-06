Video: Por robarse un cartón de “chelas”: Un hispano por poco y causa severa explosión en gasolinera de Texas

TEXAS – Un hispano ingresó a una gasolinera y se dirigió casualmente a los refrigeradores que contienen la cerveza, pero al momento de pagar el cartón de 24 de Modelo las cosas se convirtieron turbulentas.

En vez de dirigirse a la caja registradora el hombre con el cartón de cerveza en mano se fue rumbo a la puerta y al llegar salió corriendo para subirse a su camioneta.

El encargado de la tienda persiguió al ladrón, pero no pudo alcanzarlo, el sospechoso alcanzó a subirse al vehículo.

Dramatic ending to a beer run turned robbery at a convenience store located at the 3000 block of Ella in North Houston on May 2nd. If you recognize this suspect (may live in the area) or the truck, please call @CrimeStopHOU 713-222-TIPS w/info. @houstonpolice pic.twitter.com/p0jawyjcVY

— Houston Police Robbery (@hpdrobbery) June 19, 2020