Activista pro Trump es sacado de avión de American Airlines y vetado de aerolínea por no usar mascarilla

Un viajero de American Airlines tronó públicamente contra la aerolínea luego de que fuera retirado de un vuelo el miércoles por negarse a usar mascarilla.

A Brandon Straka se le pidió que bajara de un avión que despegaría de Nueva York con destino a Tulsa, Oklahoma, por su negativa a utilizar protección facial como lo exige la política de American Airlines.

Straka, quien además se convirtió en la primera persona en ser vetada temporalmente por una aerolínea debido a la situación, podrá volver a viajar con American Airlines “una vez que los clientes ya no deban usar protección facial”, de acuerdo con un comunicado de la aerolínea enviado a la cadena CNN.

I was just removed from my flight for not wearing a mask. 1st time this has happened. Not a federal law. @AmericanAir staff standing over me telling me it’s THE LAW. So much for “please respect those who can not wear a mask”. When I pointed out this wasn’t a law I was removed.

— Brandon Straka (@BrandonStraka) June 17, 2020