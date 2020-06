Adolescente de Carolina del Norte sobrevivió al ataque de un tiburón gracias a su padre

Un niño de 16 años sobrevivió a un ataque de tiburón en la costa de Carolina del Norte, cerca de Cabo Hateras, gracias a su padre, reportó FOX 8.

North Carolina Teen Survives Shark Attack After Father Fights It Off https://t.co/4WCWuR7BBl pic.twitter.com/jbcLn9rrMN

— 590 KQNT (@590KQNT) June 20, 2020