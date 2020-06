Aislinn Derbez confiesa qué hace para superar un corazón roto: “Dejo que me duela mucho”

La hija de Eugenio Derbez aseguró, que para ella, es más fuerte y doloroso enfrentar una ruptura amorosa o una separación de pareja que pasar por la muerte de un ser querido

En una charla que sostuvo a través de Instagram con Lina Holtzman, Aislinn Derbez compartió con sus seguidores que sí es posible superar los procesos dolorosos como los que ella ha enfrentado a lo largo de su vida, sin dar más detalles, habló de cómo afrontar una ruptura amorosa, tal como lo sufrió hace algunos meses con Mauricio Ochmann.

Para la actriz, uno de los primeros pasos para encontrar un aprendizaje de cada situación complicada, es abrirse completamente a herida y al dolor que pueda estar atravesando: “Dejo que me duela mucho más, se va muy rápido, o sea te duele más, pero se va más rápido“, compartió.

La hija de Eugenio Derbez aseguró, que para ella, es más fuerte y doloroso enfrentar una ruptura amorosa o una separación de pareja que pasar por la muerte de un ser querido, por lo que aconsejó a sus seguidores que lo más sanador para sanar un corazón roso es abrirse completamente a la herida y dejar que duela, así como ella lo hizo.

“Lo que tienes que hacer en esos momentos es dejar que te duela ponerte el corazón a carne viva, mis amigos me dicen: ‘Qué onda con esta manera de lidiar con las cosas, tú eres de las que les encanta que si les duele algo les echen limón en la herida'”, recordó.

De esta manera, la actriz de cine y televisión compartió lo que a ella le funciona cuando ha tenido que enfrentarse a un proceso de separación:

“A mí me pasó, de repente yo me daba cuenta, soy de las que digo: ‘A esto me duele, voy a ver todas las fotos de él, voy a ver todo lo que viví con él, lo voy a ver ahorita, sentir, voy a dejar que me duela, voy a llorar, a sentir que se me va la vida que me estoy muriendo, pero voy a hacerlo hasta que pueda seguir viendo esa foto y ya no me duela porque si lo hago ahorita en una semana ya no lo voy a sentir’”.

Aislinn ha comprobado que entre más rápido te enfrentes con ese dolor, es impresionante cómo se va: “De repente te das cuenta que en un mes vuelves a ver todas esas fotos y dices ‘Ay que lindo era, estuvo padrísimo’ y lo valoras y le das su lugar y todo, pero mientras lo sigas evadiendo te puede durar años. Y toda la vida te va seguir doliendo ver la foto de esa persona”, finalizó.