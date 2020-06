Empleado de USCIS protagoniza un incidente con carga racial que quedó captado en video

Un empleado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) protagonizó un altercado que se describe como “un incidente con carga racial” y que quedó captado en video al confrontar a un grupo de adolescentes porque iban conduciendo un carrito de golf en el vecindario donde vive.

El hombre de raza blanca que aparece en el video que se ha hecho viral fue identificado como Lee Jeffers, de 60 años de edad y empleado de USCIS, la agencia del gobierno encargada de procesar los trámites de inmigración, de la cual ha quedado suspendido en tanto se lleva a cabo una investigación sobre lo sucedido.

El altercado se registró el pasado domingo 14 de junio cuando cinco adolescentes paseaban en un carrito de golf por las calles de Wellington, un vecindario donde el 80% de sus residentes son blancos ubicado al este de West Palm Beach, Florida.

De acuerdo con los testimonios reportados en la prensa, el empleado de USCIS a bordo de su vehículo empezó a seguir muy de cerca a los adolescentes al grado que pensaron que los iba a atropellar por lo que se detuvieron y bajaron del carrito de golf.

En ese momento, molesto porque los adolescentes habían interrumpido su paso por la calle, Jeffers bajó de su auto para confrontarlos, por lo que una joven empezó a grabar con su celular y es entonces cuando se le escucha decir: “No me importa si tomas mi foto, realmente no me importa… No perteneces a este desarrollo (habitacional)”.

En el video se aprecia que Jeffers sólo dirige su enfado a la única joven afroamericana del grupo a la que insiste en reclamarle que no es del vecindario y que no merece estar ahí.

La joven a la que Jeffers ataca verbalmente es Breonna Nelson, una quinceañera de raza negra que visitada a su abuelo, uno de los pocos afroamericanos que vive en ese complejo habitacional.

Al final del video se observa al abuelo de Breonna, Tony Nelson, que llega salió de su casa para discutir con el hombre. Más tarde se informó que puso un reporte ante la Oficina del Sheriff de Palm Beach para dejar constancia de lo sucedido.

