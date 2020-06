En Nueva York, candidatos latinos podrían hacer historia en las próximas elecciones primarias

La igualdad para las comunidades de color y los inmigrantes no se logra sin representación en el gobierno

Cuando Melissa Mark-Viverito terminó su cargo como presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, la primera latina y puertorriqueña en ocupar este puesto, la ciudad contaba con dos nuevos programas ofreciendo representación legal a niños y adultos sin documentos. Otra neoyorquina, Catalina Cruz, fue una de las representantes estatales que lograron aprobar una ley para otorgar licencias de conducir a inmigrantes sin importar su estatus legal.

Si algo hemos aprendido de la historia del gobierno y la sociedad, es que la igualdad para las comunidades de color y los inmigrantes no se logra sin representación en el gobierno.

Durante estos tiempos difíciles, imagínense la calamidad que acecharía a nuestra comunidad si no tuviéramos voces en las salas legislativas. Por que hubo un tiempo en que no teníamos ninguna. Si algo nos ha demostrado la crisis económica causada por la crisis de Covid-19, es que los latinos necesitamos aumentar nuestra representación política. En Nueva York, uno de los estados más impactados por la pandemia, celebran esta semana las elecciones primarias que fueron pospuestas debido a la pandemia, y cuatro latinos están a punto de hacer historia en sus escaños.

La contienda por el escaño 15 para el Congreso es una de las que más ha llamado la atención nacional. En el distrito 15, el 50 por ciento de los vecinos son mujeres y más de 60 por ciento son latinos. Melissa Mark-Viverito, quien aún es la latina en ocupar el cargo más alto en el municipio de Nueva York, podría ser la primera latina electa para representar a este distrito en el Congreso. Más allá de haber hecho historia en el municipio, Mark-Viverito es una feroz defensora comunitaria—ha luchado por los derechos de las mujeres, de los inmigrantes, y de los trabajadores durante sus más de 20 años de trayectoria política. A lo largo de su carrera en el Concejo, del 2006 al 2017, luchó por una reforma migratoria integral, por una reforma de justicia criminal tan necesaria en Nueva York, y abogó continuamente por los residentes de viviendas públicas que habían sido abandonados por años de recortes federales.

Le siguen sus pasos una latina quien en el 2018, se convirtió en la primer Dreamer electa a la Asamblea Estatal de Nueva York—Catalina Cruz. Ella llegó a los Estados Unidos a los 9 años y vivió sin documentos por una década. Hoy funge como representante del Distrito 39, pero su carrera política llegó después de consolidarse como una autoridad en la ley de los derechos de los trabajadores y de la inmigración. Como asambleísta, introdujo y copatrocinó 530 medidas legislativas para criminalizar el robo de nóminas a los trabajadores y para que cada neoyorquino tenga acceso a la representación legal. También propuso medidas para ayudar a los más afectados por la crisis de Covid-19 y consiguió medio millón de dólares para servicios y programas en su distrito.

Otros dos candidatos merecen nuestro apoyo, uno en Queens y el otro en Búfalo. En Queens, Jessica González-Rojas, hija de madre puertorriqueña y padre paraguayo, busca ser la primera latina electa al distrito 34 en la Asamblea Estatal de Nueva York. Gonzales-Rojas lleva toda una vida entera como activista, luchando por los derechos de las comunidades de color, los inmigrantes y la comunidad LGBTQ+. Durante los últimos 13 años, dirigió la organización Latina Institute for Reproductive Health, en dónde trabajó para ampliar el acceso al cuidado de salud, incrementar el empoderamiento latino y la justicia reproductiva. Tiene un perfil nacional como una autoridad en la reforma de salud, derechos de género y de justicia racial, experiencia que necesitan los gobernantes durante estos tiempos en los que la lucha por estos derechos son parte de un movimiento imparable.

En Búfalo tenemos la oportunidad de elegir a Jon Rivera, parte de la nueva generación de políticos neoyorquinos. Rivera cuenta con una trayectoria amplia en el servicio público como asesor de constituyentes en el Congreso, y luego como representante en la legislatura en la oficina del director ejecutivo del Condado de Erie. De ser electo, será el primer Latino en representar el Distrito 149 en la Asamblea Estatal de Nueva York.

Las primarias en Nueva York serán un eslabón clave en la lucha por incrementar el número de latinos Demócratas en la Asamblea de Nueva York y en la Cámara de Representantes del Congreso. La oportunidad de expandir su voz en el gobierno no puede desperdiciarse, ya que en una elección presidencial tan consecuente, debemos fortalecer nuestro poder como comunidad hoy más que nunca.

(Luis Miranda, Jr., Chair of Latino Victory Project Board of Directors. Nathalie Rayes, President and CEO of Latino Victory Fund)