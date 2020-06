Increíble: Miguel Layún rompió el silencio y defendió a Juan Carlos Osorio tras sus críticas al Tri

El jugador fue uno de los convocados al Mundial de Rusia 2018

A casi un mes de las declaraciones de Juan Carlos Osorio en las que culpó a los jugadores de la Selección Mexicana de la eliminación en la Copa del Mundo Rusia 2018 exhibiendo que los futbolistas no estaban preparados para enfrentar a Brasil en los octavos de final, por fin habló uno de los jugadores más fieles al entrenador: Miguel Layún.

El jugador de Monterrey que fue uno de los convocados al Mundial con el Tricolor justificó lo dicho por el colombiano diciendo que sus palabras se pudieron mal interpretar.

“Tampoco hay que ser un erudito para saber que a veces las palabras se sacan de contexto y si lo dijo en la manera en como se interpretó, porque una cosa es lo que se habla y otra lo que se interpreta“, apuntó en entrevista para ESPN.

De igual modo, Layún comentó que no ha querido entrar en polémica y que lo que deba decir, lo externará directamente al colombiano.

“A mí, por ejemplo, me buscaban para dar declaración por lo que había comentado, no quise entrar en dimes y diretes, no por otra cosa, sino porque si algo tuviera que hablar lo hablaría con él para entender el contexto. Por eso me mantuve al margen, no me interesaba entrar en dimes y diretes y lo más congruente y lógico sería saber cuál fue el contexto en el que se hizo de parte de él, no de parte de quien recibió el mensaje”, comentó Layún.

Layun calificó a Osorio como un genio del fútbol, pero considera que en México se creó un entorno muy negativo hacia el entrenador.