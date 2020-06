Repuntan las quejas por uso de fuegos artificiales ilegalmente en Nueva York

Una peligrosa y ruidosa moda ha invadido vecindarios alrededor de NYC: el uso de fuegos artificiales, lanzados al aire o entre personas en la misma calle, según muestran videos en las redes sociales, aunque aún no es 4 de julio ni mucho menos 31 de diciembre.

En la primera quincena de junio, hubo más de 1,700 quejas sobre fuegos artificiales en el sistema 311 de la ciudad, 80 veces más que en el mismo período del año pasado, lo que equivale a un alza de 4 mil por ciento. También ha habido casi 6 mil llamadas al 911 por el mismo motivo.

La policía de Nueva York informó que ha hecho 26 incautaciones y 8 arrestos, y se han emitido 22 citaciones relacionadas con fuegos artificiales en lo que va del año.

En Flatbush (Brooklyn) se han acumulado la mayoría de las quejas por el ruido después de la media noche.

“Para algunos, los fuegos artificiales sirven como liberación después de meses de cuarentena. Para otros, son una celebración de los avances logrados durante las protestas contra la injusticia racial. Pero no todos están muy contentos con la pirotecnia nocturna”, resumió NY1 Noticias.

Situaciones similares se han reportado en Boston y Baltimore, acotó New York Post.

That’s NYC every single night NYPD gave up on ya all #fireworks pic.twitter.com/JttkBLJNTU

Every NYC hood for the last few weeks LOL #fireworks pic.twitter.com/x012bi0xLT

— Bradley Valentin (@ValentinBradley) June 17, 2020