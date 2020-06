Ricardo Pelaéz aclara el futuro de JJ Macías y confirma a los jugadores que quieren irse de Chivas

El director deportivo del Rebaño apuntó que darán apoyo a Macías para que vaya a Europa

El fútbol de estufa se mueve estrepitosamente en la Liga MX y Chivas es uno de los equipos de los que más se habla, por ello, el director deportivo del equipo, Ricardo Peláez, aclaró los rumores que hay en torno al Rebaño.

Peláez habló sobre el futuro de José Juan Macías, quien tiene la firme intención de jugar en Europa y se ha hablado de interés de equipos de Francia, Alemania y Rusia, por lo que Peláez comentó que tiene todo el apoyo de la directiva, sin embargo, aun no hay una oferta formal.

“La situación está abierta para que, si llega un ofrecimiento de Europa a un buen equipo, y él lo sabe y lo hemos platicado, que no dé el paso por darlo, a un equipo donde no pueda trascender. Tiene la palabra del presidente y el apoyo del cuerpo técnico y de sus compañeros de cumplir ese sueño. No ha llegado todavía ese ofrecimiento, porque sabemos y estamos en mucha comunicación de que hay varios equipos que podrían estar interesados que están en competencia todavía, entonces los tiempos no están alineados y puede llegar un poquito más adelante la oferta. Si llega y es interesante para él y para Chivas, tiene las puertas abiertas”, comentó.

Asimismo, el directivo apuntó que el deseo principal de Macías es ser campeón con Chivas y quiere hacerlo antes de irse a Europa.

“Tenemos una gran comunicación con él, con su representante y con su familia, su padre está presente siempre en las charlas. El jugador está totalmente enfocado en ser campeón con Chivas y quien ser campeón con Chivas. Incluso encima de irse a Europa es irse como campeón. Lamentablemente se dio la cancelación del torneo y viene el verano, la pausa grande y la terminación de las grandes ligas y se puede presentar la situación que llegue el ofrecimiento y se pueda ir, pero por encima de irse a Europa está yéndose campeón con Chivas, eso me ha platicado, está cien por ciento enfocado en Chivas, no está distraído, para eso está su representante”, externó.

Por otro lado, Ricardo Pelaéz indicó que Raúl Gudiño y José Juan Vázquez podrían salir del club, ya que quieren tener más minutos y les darán el apoyo, aunque si no hay buenas ofertas se quedarían con los rojiblncos.

De igual manera, comentó que hubo un intento de intercambio entre ‘Gallito’ y Aldo Rocha de Mazatlán, pero se estancó la negociación, negó que hayan buscado a Alfonso González de Monterrey, así como que estén interesados en buscar otro portero, además, desmintió que Cristian ‘Chicote’ Calderón vaya a salir del equipo.