Servicio Nacional de Meteorología reporta insoportables índices de calor en Puerto Rico

PUERTO RICO – Gran parte de la isla podría experimentar hoy, sábado, índices de calor entre los 102 a 107 grados Fahrenheit (ºF), según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

El meteorólogo Gabriel Lojero, quien labora en el SNM, explicó que con la llegada de una extensa masa de polvo del Sahara el aire se tornará más seco y la humedad estará limitada, por lo que las temperaturas máximas tendrán condiciones favorables para ver un aumento significativo.

“Hoy día ya llegó la parte delantera que se desprendió de la masa principal de polvo del Sahara y veremos que habrá menos lluvia y más calor. Por los próximos días ese será el patrón: tiempo seco, brumoso y caluroso”, resaltó el experto en entrevista con El Nuevo Día.

El pronóstico climatológico anticipa para hoy temperaturas máximas entre los 90 a 92 ºF. Los registros del SNM muestran que el récord de temperatura máxima para hoy es de 94 ºF que data del 1980, mientras que lo normal sería ver una máxima de 89 ºF.

“Hay que ver si se alcanza el récord, pero definitivamente tendremos máximas en los bajos 90 grados, porque estará seco”, dijo Lojero.

El mayor problema será el polvo del Sahara que, advirtió, ya desde esta tarde a la noche la isla verá un aumento significativo en la cantidad de particulado.

“La masa principal, como tal, llegará mañana domingo y se extenderá hasta el martes. El pico de la concentración más alta de este polvo será el lunes cuando incluso la visibilidad se podría reducir a seis millas de distancia. Pero ciertamente ya desde hoy veremos que poco a poco llegará ese particulado”, detalló el meteorólogo.

El polvo del Sahara

Se trata del evento de polvo del Sahara más intenso que tendrá Puerto Rico desde hace ya varios años. El año pasado hubo un evento similar, pero el que se espera a partir de mañana tiene una mayor cantidad de particulado, según las imágenes de satélite, y los modelos anticipan que podrían llegar, incluso, hasta el estado de Texas.

“Generalmente, le temporada de polvo del Sahara es hasta mediados de agosto, porque tenemos la alta presión en el Atlántico central que rota con las manecillas del reloj y transporta ese polvo que sale del desierto y lo traer hasta el Atlántico tropical y el Caribe. A medida que se vaya acercando el pico de la temporada de huracanes comienza a debilitarse y moverse más al norte. Por eso el pico de huracanes es desde agosto a octubre, porque no hay tanto aire seco y polvo del Sahara”, explicó Lojero.

Baja probabilidad de lluvia y problemas con los embalses

Pese al dominio del polvo del Sahara, Lojero indicó que es posible que se generen algunos aguaceros y tronadas en el área oeste y noroeste a partir de esta tarde por la influencia de una onda tropical que se encuentra pasando al sur de la isla.

La zona este también podría recibir alguna precipitación en la noche, pero no serán significativas. De hecho, los modelos establecen que no debería caer más de una pulgada y media de lluvia para esa zona.

El pronóstico representa otra mala noticia para el embalse Carraízo, cuya cuenca ubica en el este interior de la isla, que en ninguno de los pasados días de esta semana aumentó su nivel.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados reportó hoy que el embalse Carraízo bajó nueve centímetros para ubicar su nivel en 38.10 metros de agua que lo mantiene en nivel de ajustes operacionales.

Mientras, el resto de los 10 embalses bajaron sus niveles, a excepción del embalse Guajataca que aumentó tres centímetros y ahora tiene 193.62 metros de agua.

Los otros tres embalses en observación son Cidra, Patillas y Toa Vaca que registraron hoy 401.37, 62.07 y 147.72 metros de agua, respectivamente.

Entretanto, las condiciones marítimas permanecen tranquilas y estables, según Lojero, con oleaje entre tres a seis pies. Sin embargo, hay riesgo moderado de corrientes marinas para casi todas las playas alrededor de la isla.

Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoria de las playas locales.

