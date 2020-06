Una nota lo explicó todo, un joven se suicida tras ver su saldo negativo de $730,000 dólares en su cuenta de inversión

Alexander Kearns, un estudiante de la Universidad de Nebraska, murió atropellado por un tren el pasado 12 de junio. Una nota que dejó a sus padres lo explicaba todo, prefería morir ante el desplome de su balance financiero.

La nota decía: ¿Cómo es posible que un joven de 20 años sin ingresos se le asigne casi un millón de dólares de apalancamiento?. Una lección dolorosa, al carajo Robinhood”.

Forbes informó que lo que movía al joven a quitarse la vida fue la notificación de tener un saldo negativo de $730,000 dólares en su cuenta de la plataforma de inversión Robinhood.

Según la publicación, Kearns había estado vendiendo y comprando opciones y no acciones, por lo que el saldo negativo que vió en su teléfono parecía ser una cifra temporal mientras sus acciones tenían un ajuste.

Bill Brewster, un analista de de Sullimar Capital de Chicago, divulgó en su cuenta de Twitter una captura de pantalla de la cuenta que Kearns tenía en la plataforma Robinhood, demostrando que el joven estaba negociando opciones, por lo que el saldo negativo lo había enviado al límite que era temporal.

“Las acciones que compré y vendí debían haberse cancelado, pero tampoco tengo idea de lo que estaba haciendo”, escribí Alexander en su nota final.

