Vanessa Huppenkothen admite que su físico le abrió las puertas al periodismo deportivo

La conductora se ayudó de su apariencia cuando comenzaba en el mundo de los deportes

Vanessa Huppenkothen es uno de los rostros femeninos más conocidos del periodismo deportivo. La conductora, que actualmente trabaja en ESPN, reconoció que su apariencia le ayudó en el inicio de su carrera.

En una plática que tuvo con Javier Alarcón en su canal de YouTube, la conductora habló sobre la forma en que su físico influyó para abrirse paso en el mundo deportivo.

“Sí tengo que aceptarlo, el físico me abrió las puertas, me permitió tener unas entrevistas, ¿por qué no? Pero yo siempre me manejé con mucho respeto, fui muy sangrona a la hora de hacer mis entrevistas, no permití la apertura a mi vida privada o a salir con alguien después de haberle hecho una entrevista, esa parte fue muy cuidada de mi parte, después demostrar que sabes a base de golpes y mucha preparación”, dijo Vanessa Huppenkothen.

Sin embargo, Vanessa asegura que su apariencia física no es lo que en definitiva la ha mantenido en el periodismo deportivo, sino la preparación y sus conocimientos.

“Llevo ya casi 14 años en esto y el mantenerme y estar hoy presente y seguir en mi carrera y deportes no es nada mas por el físico, porque la gente se da cuenta cuando estás al aire y cuando estás haciendo un noticiero, o sabes o no sabes”.

Vanessa Huppenkothen fue finalista del concurso Mi Belleza México, pero saltó a la fama cuando llegó a Televisa Deportes.