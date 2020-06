Abuela gasta todo el cheque de estímulo en “zoológico” de muñecos de peluche

Cada persona tiene sus prioridades.

Nancy Connor, de 86 años y residente de Pawtucket, Rhode Island, gastó su cheque de estímulo de $1,200 en animales de peluche para hacer un zoológico en el jardín de su casa.

La mujer dijo que su intención era traer algo de alegría a su vecindario en medio de la pandemia de coronavirus.

“Viví los años de la Segunda Guerra Mundial, eso fue duro pero no se compara con lo que pasa ahora, es muy triste”, dijo Connor a WJAR.

86-yr old Nancy Connor of Pawtucket created a zoo in her yard. Using her *entire stimulus check she bought stuffed animals after noticing people were sad. “I’m handicapped I can’t go out there and do anything people love animals it was the only thing I could think of” 😍❤️ @NBC10 pic.twitter.com/G82NQQZi1p

— Sam Read (@NBC10_Sam) June 19, 2020