La policía de Miami inspecciona 10,220 restaurantes tras descubrir que el alcalde había participado en una fiesta ilegal

El Departamento de Policía de Miami-Dade realizó 10,220 controles comerciales el viernes, según dio a conocer la oficina del alcalde del condado.

45 empresas recibieron advertencias de incumplimiento y 3 fueron cerradas por violar las órdenes que debían cumplirse ya que el condado había dado el visto bueno para la reapertura tras la pandemia del COVID-19. La mayoría de las visitas se produjeron en áreas no incorporadas del condado.

2 de los 3 restaurantes de Miami planean volver a reabrir hoy domingo.

Swan, en el Design District, continuó aceptando reservaciones para el brunch del Día del Padre. Lo mismo con Astra, en Wynwood. Se ordenó el cierre de ambos restaurantes el viernes, cuando el condado de Miami-Dade tomó medidas enérgicas contra las violaciones de la Guía de la Nueva Normalidad.

Ese día circularon imágenes del alcalde Francis Suárez participando en la fiesta “Jueves de Pasarela” de Swan, sin mascarilla, sin respetar la distancia local y en un local que, aparentemente, incumplía las normas ya que estaba más lleno de lo permitido.

While Florida sets record of 3,882 cases of #covid_19 Miami Mayor @francissuarez was at @SwanMiami where Videos and pictures show more than 50% allowed capacity and no #socialdistancing @miamipolice was there. @Pharrell @DavidGrutman More @Univision23 pic.twitter.com/9EAcCzeQPH

— Erika Carrillo (@ErikaCarrilloTV) June 19, 2020