¿Merece la pena comprar un celular 5G? Analizamos el OnePlus 8, el más barato del mercado con capacidad 5G

Este celular tiene algo muy útil en estos tiempos de coronavirus y mascarillas que no tienen los iPhones ni otros muchos

Si estás en busca de un teléfono celular que pueda utilizar redes 5G y no quieres gastarte demasiado dinero, la mejor opción disponible ahora mismo en el mercado es el OnePlus 8 5G, el más barato en Estados Unidos entre los que aprovechan la capacidad 5G con un precio de $699 si se compra con T-Mobile (sobre esta red 5G hicimos la prueba, aunque también es compatible con Verizon, donde se vende $100 más caro).

Ya te hablamos de este celular cuando salió al mercado en plena pandemia, a finales de abril. Pero hemos probado uno de los modelos del OnePlus 8 5G (sistema operativo Android 10) y hemos llegado a estas conclusiones:

Velocidad de la red 5G

La velocidad de navegación y carga de páginas web es muy rápida, pero nos llevamos una sorpresa. (Hicimos la prueba utilizando la red 5G T-Mobile de Nueva York, que no es igual de efectiva en todas las áreas de la ciudad). En el test de velocidad obtuvimos 108 Mbps de bajada y 20 Mbps de subida. Pero un test al mismo tiempo con un iPhone XS Max (sin capacidad 5G) sobre la red LTE de T-Mobile dio prácticamente la misma velocidad de bajada (110 Mbps) y mejor de subida (57 Mbps).

¿Cómo un celular 5G no logra mejores resultados que un LTE sobre las redes de un mismo proveedor, T-Mobile? Pregutamos a T-Mobile y así nos lo explicaron:

“Probablemente estás en una área de cobertura 5G a 600 MHz. El algunos lugares, 600 MHz 5G es mucho más rápido que LTE. En otros, los clientes no van a nota gran diferencia. De media, los clientes conectados a 600 MHz 5G deberían ver un 20% de mejora en velocidad de bajada respecto a lo que les da la red LTE T-Mobile. Con el tiempo esto se volverá exponencialmente más rápido, como ocurrió cuando se lanzó por primera vez 4G. Las velocidades mejorarán en áreas donde hemos instalado ya 2.5 GHz 5G”.

Es decir, aún es pronto para aprovechar la red 5G, pero los carriers están prometiendo mejoras en poco tiempo. Por eso, si uno está pensando en cambiar de celular ahora -y seguramente mantenerlo al menos un par de años-, no es mala idea que ya tenga capacidad 5G.

Duración de la batería

Las redes 5G consumen más energía que las 4G, así que la duración de la batería del celular es algo a tener en cuenta. El OnePlus 8 5G tiene una duración de 11:04 horas con un uso “normal”.

Características del OnePlus 8 5G

En un primer vistazo, es muy similar al 7 Pro. Lo que más cambia es la presentación de la caja (para quienes tienen en cuenta estos detalles de diseño) y la parte trasera del celular, de un acabado plateado brillante como el de los IPhones XS. Es un teléfono que en cuanto a diseño compite con cualquiera.

Viene solo con cargador y cable, sin audífonos, como los modelos anteriores de OnePlus. Pero no incluye un protector de goma, el cual sí venía en OnePlus 7 Pro.

La cámara frontal está integrada en la pantalla, no se “expulsa” físicamente del borde superior como en el OnePlus 7 Pro.

La cámara principal trasera tiene tres lentes como el anterior, pero una de ellas es “macro” mientras que en el modelo anterior Pro era un telefoto. Si la calidad de las fotos es muy importante para ti, recomendamos pasar al OnePlus 8 Pro ($900), que además tiene una pantalla un poco mayor (6.78 pulgadas).

La cámara de vídeo añade nuevos formatos de alta calidad como 4K CINE 30FPS y 4K 60FPS.

Curiosamente en la pantalla se ha producido un retroceso respecto al anterior Pro, ya que aunque son prácticamente iguales en tamaño 6.55 pulgadas vs 6.67 del One Plus 7, la resolución era más alta (3120×1440 vs 2400×1080) en el modelo previo. Con todo, tiene un muy buen refresh rate de 90Hz. Además, como el modelo previo, mantiene un “reading mode” (modo lectura) para simular que se lee un libro impreso.

Se mantiene una de las características favoritas de OnePlus que no tienen otros modelos: el celular se puede bloquear tanto por huella dactilar como por reconocimiento facial. Las dos posibilidades se pueden utilizar al mismo tiempo, ¡muy útil cuando uno tiene puesto una mascarilla!

Para quienes utilicen el celular para jugar, es interesante el nuevo Game Space, que se abre dentro de “gaming mode” (si seleccionamos este modo, las notificaciones no aparecen en pantalla o se minimizan para no molestar al que está jugando).

En resumen, nos gusta: el precio para un 5G, su diseño, varias posibilidades de desbloqueo de pantalla.

No nos gusta: no tiene carga inalámbrica (El OnlePlus 8 Pro sí); no tiene lente telefoto, como tenía el 7 Pro.