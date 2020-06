¿Qué signos del Zodiaco son los más propensos al divorcio?

La inclinación a romper el matrimonio puede estar relacionada a nuestros rasgos astrológicos

Los astros revelan mucho sobre la manera en que se comporta cada signo en una relación matrimonial y, por supuesto, descubre aquellos que tienen más posibilidades de divorciarse. No es que tengan mala suerte en el amor, su predisposición a romper el lazo que los une con su pareja radica en su carácter.

Por un lado, hay signos que creen que el amor puede durar para toda la vida y trabajan para que su matrimonio sea sólido, por el contrario, hay quienes tienen poca paciencia y no les interesa gastar más tiempo en una sociedad que saben no podría funcionar en el futuro.

Si bien lo que en principio lleva a dos personas a unir su vida en matrimonio es el amor, no siempre resultar ser como lo habían imaginado y los motivos de una separación pueden ser diversos.

De acuerdo con la astrología, hay signos que tienen muy marcado en su personalidad la predisposición al divorcio, aunque no significa que siempre terminará mal su relación.

Virgo

Es un signo que se siente orgulloso de su pareja y siempre saca lo mejor de ellas, desafortunadamente, suele darle demasiada importancia a los pequeños detalles. Si la otra persona no se preocupa por las tareas del hogar, no de dedica tiempo a la relación o no sigue el plan que Virgo tiene muy bien organizado, puede comenzar a despedirse del matrimonio.

Escorpión

El deseo de poder y la necesidad de dominar en el matrimonio es lo que hace a este signo ser bastante propenso al divorcio. Quiere tomar todas las decisiones y no todas las parejas desean someterse a sus caprichos. Cuando aprenda a tomar en cuenta la opinión de su compañero/a de vida, su matrimonio será exitoso.

Sagitario

Para Sagitario el matrimonio debe llegar en el momento preciso de su vida, si llega antes es probable que huya del mismo. Esto es porque es un signo espontáneo y viajero que odia sentirse atado a alguien, y la idea de estar en el hogar le da pánico.

Acuario

Una simple cualidad hace que Acuario figure en esta lista: su independencia. Normalmente piensan que no necesitan de alguien más para que su vida sea plena. En el matrimonio se obsesionan con la idea de querer tener siempre la razón y esto lo lleva a tener conflictos constantes. Sin embargo, le encanta dedicarse a la familia y no teme mostrar sus sentimientos.

Te puede interesar: Ritual con miel para endulzar tu relación de pareja