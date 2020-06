¿En qué consiste la dieta de los 13 días para perder hasta 10 kilos?

Bajar de peso siempre resulta un reto, pero hay dietas más efectivas que otras

Entre todas las dietas que existen, hay unas más efectivas que otras. Esto responde a que no todos los cuerpos y organismos funcionan de la misma manera, y lo que es bueno para unos, tal vez no lo sea para otros.

Sin embargo, la dieta de los 13 días ha demostrado ser bastante efectiva para muchas personas. Es por eso que aquí te hablaremos un poco más sobre ella.

Cómo perder 10 kilos en 13 días

Según un artículo del portal Salud180, es necesario que te prepares para esta dieta si quieres que tenga efectos positivos. Además, no debes pasar el límite de días para no perjudicar tu salud. No se trata de una dieta extrema, sino restrictiva, por lo que es necesario que sigas con atención las instrucciones.

Empezamos con el desayuno. Durante la dieta de los 13 días debes comer para el desayuno una rebanada de pan tostado y una taza de café negro, u otra bebida de tu preferencia, como té.

Para el almuerzo, incluye carnes magras. Varía entre el pescado, la pechuga de pollo y el pavo. También incluimos los huevos duros, al menos 2 por comida. Debes consumir al menos 200 gramos diarios de cualquiera de estas carnes.

Acompaña con ensaladas con poco aceite, preferiblemente de oliva, y poca sal. Puedes aderezar con limón. Los vegetales al vapor son otra excelente combinación, claro está, en poca cantidad.

La carne a la plancha, los huevos duros y los vegetales son las alternativas para la cena. Consume 250 gramos de carne por noche. Pero no mezcles carnes con huevos. El yogurt puede ser un alimento complementario para la cena.

Si realizas tu menú por día, sería algo así:

Desayuno: Café negro y pan tostado.

Almuerzo: 250 gramos de pescado a la plancha. Ensalada de lechuga con poca sal y aceite de oliva.

Cena: 2 huevos duros y 1 taza de zanahorias rallada.

Beneficios

Al ser una dieta baja en grasas y azúcares, se pueden obtener resultados visibles en muy poco tiempo, siempre que la sigamos al pie de la letra. También es importante acompañarla de una rutina de ejercicios que te ayude a mejorar tu estado físico.

Sin embargo, es importante recordar que al ser una dieta restrictiva, puede ser peligroso hacerla por mucho tiempo, así que no debes exceder los 13 días de duración.

Después de terminar este periodo, evita los atracones, ya que te harán recuperar el peso perdido rápidamente. Recuerda que la alimentación balanceada es uno de los factores más importantes para tener una vida saludable, así que debes darle la atención que requiere.