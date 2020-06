Nada que envidiarles: ‘Pollo’ Briseño asegura que la Liga MX es mejor que la de Portugal

El defensa mexicano jugó con el Feirense en la Primeira Liga

Luego de su infructífero y fugaz paso con el Feirense de la Primeira Liga de Portugal, Antonio Briseño volvió al fútbol mexicano para formar parte de las Chivas de Guadalajara, club que lo repatrió, ganándole la partida a otros equipos de la Liga MX.

Con su experiencia en ambas ligas, el ‘Pollo’ dio su opinión sobre cuál de las dos ligas es mejor y apuntó que salvo Benfica, Sporting de Lisboa y Porto, el nivel es mejor en México.

“Es muy difícil enfrentar a esos equipos, están en otro nivel. El fútbol mexicano es mejor que el portugués, quitando a los tres grandes. Esta liga es más competitiva”, declaró Briseño en entrevista para el podcast de Chivas TV.

🇫🇷 Un jugador que no sabe rendirse y que todo lo deja por nuestros colores 👏👏👏 Así es @pollobv, invitado de esta semana en 'El Podcast de Chivas'. 🎙 Escúchalo en @SpotifyMexico 👉 https://t.co/RqggBSPfyS pic.twitter.com/LenQQ6nFrY — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) June 22, 2020

Briseño, quien mencionó que sus compañeros en el equipo portugués solo veían a México como un lugar exótico y sin mucho nivel futbolístico, apuntó que una de las razones por las que regresó a la Liga MX con las Chivas fue porque el Feirense descendió en 2019.

“Yo llegué en junio y por temas contractuales me presentaron hasta julio. Eran días de mucha tensión porque no sabía si me iba a quedar. Estar en este equipo es un sueño hecho realidad”, concluyó