Sale a caminar con su familia y muere: El misterioso fallecimiento de Max Tuerk, jugador de la NFL

Este fin de semana se dio a conocer el sensible fallecimiento de Max Tuerk, liniero ofensivo de la NFL quien jugó en 2017 con Los Ángeles Chargers y actualmente se encontraba como agente libre.

El deceso del joven de 26 años está rodeado de mucho misterio, sus padres declararon que el joven murió el sábado mientras caminaba con ellos en el Cleveland National Forest de San Diego, California, y no se dieron más detalles al respecto.

Al conocer la noticia, Tom Telesco, manager de Los Angeles Chargers lanzó un comunicado de prensa enviando sus condolencias a la familia de Tuerk.

Our thoughts and prayers go out to Max's family during this difficult time. pic.twitter.com/xHz187zWPg

— Los Angeles Chargers (@Chargers) June 21, 2020