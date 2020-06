Votantes se quejan de no haber recibido balotas para sufragar por correo, pero todavía pueden votar en persona

Aunque la Junta Electoral de NY debía enviar las papeletas a quienes solicitaron el voto en ausencia, no todos las recibieron, por lo que deberán acudir a sus puestos de votación este 23 de junio de 6:00 am a 9:00 pm

Juan Martínez tiene como fiel principio de vida participar activamente en los procesos electorales de Nueva York y Estados Unidos. Y aunque la pandemia del COVID-19 lo hizo pensar que tal vez en las elecciones primarias que cierran formalmente el próximo martes 23 de junio, no podría participar, la opción de que en estos comicios los votantes registrados pudieran sufragar por correo, le devolvió el alma al cuerpo… pero solo por un momento.

El ciudadano estadounidense, de origen colombiano, asegura que envió hace más de dos semanas el sobre que recibió para solicitar la balota de votación, y cuando faltan solo unas horas para que cierre el plazo para poder votar, sigue sin recibir las papeletas para ejercer su derecho a elegir.

“Me molesta saber que uno trata de hacer todo al derecho, con tiempo y la Junta Electoral no hace su trabajo, pues no tengo manera física para votar por correo”, se quejó el votante, quien es uno de los casi 30,000 neoyorquinos que todavía no había recibido las balotas a tiempo.

A la queja del colombiano, se suman otras hechas, entre ciudadanos registrados y líderes políticos, como el congresista de Manhattan Eliot Engel, donde afirman que varias personas recibieron sobres para votar por correo, pero sin balotas adentro.

A pesar de los reclamos, la Junta Electoral explicó que los votantes que no han recibido las balotas o incluso aquellos que ni siquiera enviaron la solicitud para votar por correo, todavía podrán ejercer su derecho al voto, acudiendo en persona a los puestos de votación que les corresponda.

El secretario de la Junta Electoral, Frederic Umane confesó que ese organismo ha tenido varios inconvenientes, no solo por el abrumador incremento de solicitudes de balotas sino también por la reducción de personal tras la pandemia.

“Esta es una tarea muy difícil que estamos tratando de cumplir con personal limitado, pero la mayoría de la gente está recibiendo sus balotas”, dijo el funcionario.

De las más de 708,000 solicitudes que la Junta Electoral recibió para emitir balotas de voto en ausencia, las 29,000 personas a las que no les ha llegado, representan el 4%.

La Junta Electoral instó a los votantes registrados que vayan a votar en persona a que antes de acudir a un sitio se aseguren a través de la herramienta de localizador de puestos de votación cuál es el sitio preciso donde corresponde sufragar. Tan solo con el nombre y la dirección del votante, podrá obtener esta información de manera precisa.

Ante las quejas de los votantes, el propio alcalde Bill de Blasio ha sido duro crítico del organismo electoral y aunque dijo que espera que hagan un buen trabajo, insistió en que la Junta Electoral debe ser reformada.

“Creo que el problema fundamental es que la estructura de la Junta no funciona para el siglo XXI. Creo que es hora de abolir la Junta como está constituida actualmente y convertirla en una agencia moderna”, dijo el alcalde. “Quiero ver un futuro en el que las votaciones se vuelvan mucho, mucho más fáciles y muchas más personas participen, y eso no va a suceder con esta estructura actual”.

El mexicano John Castrillón, quien dice tampoco haber recibido la balota para votar, prefirió tomar las cosas por el lado amable y aseguró que votará en persona el martes.

“También tenemos que entender que a veces hay fallas hasta en el correo o que la Junta está haciendo algo que nunca antes había hecho, entonces mi consejo para los que no les llegó el papel para votar o para los que no lo solicitaron es que si están registrados salgan a votar, porque es importante más que nunca hacer sentir nuestra voz”, dijo el votante.

Datos sobre elecciones y dónde votar

Para saber cuál es su puesto de votación puede visitar este sitio: https://nyc.pollsitelocator.com/search

Para más información sobre el proceso electoral del 23 de junio próximo, puede consultar la página https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html

Los puestos de votación estarán abiertos entre las 6:00 am y las 9:00 pm

Si desea obtener información directa por parte de la Junta Electoral o emitir quejas puede llamar al (518) 474-6220

Para conocer más datos sobre el proceso puede llamar al 1-800-367-8683

Tambien puede escribir al e-mail INFO@elections.ny.gov para reportar anomalías o hacer preguntas

Votantes en Nueva York en cifras