Bombero hispano capitán FDNY aprende a caminar y hablar de nuevo tras escapar de la muerte por coronavirus

Hugo Sosa, capitán del cuerpo de bomberos de NYC (FDNY), ha estado en situaciones de riesgo muchas veces en su carrera profesional. Pero nada como lo vivido este año.

El viernes lloró de emoción cuando se dirigía a su casa después de vencer una infección por coronavirus que casi le costó la vida.

Sosa, un veterano de 29 años en FDNY, pasó 44 días en el hospital, donde fue intubado y sufrió un colapso pulmonar y dos accidentes cerebrovasculares, informó CBS2.

Después de contraer el virus a fines de marzo, Sosa pasó semanas en el Hospital White Plains antes de ser dado de alta el 15 de mayo y transportado al cercano centro de rehabilitación Burke , donde estuvo otro mes aprendiendo a caminar y hablar nuevamente.

“Significa todo para nosotros, para mí, mi familia, mis amigos”, dijo un emocionado Sosa cuando dejó Burke, vistiendo una camiseta de fútbol FDNY. Aún “Es un largo camino, pero lo lograremos”, agregó.

Durante su larga carrera en el FDNY se desempeñó como primer respondedor y brindó capacitación gratuita en reanimación cardiopulmorar (RCP) a los neoyorquinos. Más recientemente trabajó en el equipo de Despacho Médico de Emergencia, donde desplegó recursos para llamadas al 911.

“El Capitán Hugo Sosa es un miembro dedicado, querido y respetado del Departamento que ha servido al FDNY de muchas maneras”, dijo el Comisionado de Bomberos Daniel Nigro en un comunicado en mayo, cuando fue dado de alta del Hospital White Plains.

Para completar la felicidad familiar, Sosa salió del centro de rehabilitación el 19 de junio, el mismo día que sus hijos gemelos celebraron su cumpleaños número 14.

“No está completamente recuperado, pero está en camino debido al personal aquí en Burke, que es fenomenal y dedicado en lo que hacen”, dijo su esposa, Blanca Delgado.

