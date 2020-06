Histórico: Rubi Soto se convierte en la primera jugadora de las Chivas en llegar al fútbol de Europa

La delantera de Chivas Femenil Rubí Soto, cumplirá su sueño y jugará en el fútbol europeo, luego de que se confirmó su fichaje con el Villarreal de la Liga Iberdrola de España.

El presidente del Rebaño Amaury Vergara dio la noticia en una conferencia de prensa virtual en la que estuvieron presentes la jugadora junto a su familia, la directora deportiva de Chivas Femenil, Nelly Simón, así como elementos del Guadalajara femenil y varonil.

“Para mi es un gran honor tener a nuestra primera jugadora formada en Chivas que emigra a Europa, no creo en las coincidencias, alguien arriba te está cuidando y ayudando. Yo me siento identificado contigo en esto” declaró el directivo.

Por su parte, Rubí se despidió de su equipo y entre lágrimas agradeció todo el apoyo que recibió durante su estancia en el Guadalajara prometiendo volver algún día.

“Quiero agradecerle a las personas que han estado a mi lado en todo este proceso, inicié a los 15 años en el club de mis amores, gracias Amaury por estar conmigo en los peores momentos que he pasado. Gracias Nelly por confiar en mí. A mi familia y me falta mi pilar importante (su madre) pero ya estará viéndome. Gracias a las compañeras”, apuntó.

"En algún momento me tenía que llegar, estoy muy agradecida con el @CVFFemenino por poner los ojos en mi. Este es el Club en el que he jugado desde los 15 años y sé que algún día aquí me voy a retirar", @RubiSoto25.

