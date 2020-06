Los Demócratas han sido “casi tan malos” como Trump: Bolton sigue destilando polémicas

Afirma que estaba preparado para testificar en el Congreso, pero que nunca recibió una citación

Horas después de que fuese entrevistado por ABC News, una portavoz del ex asesor de seguridad nacional John Bolton aclaró a la prensa que él “Nunca dijo que planeaba votar por Joe Biden (…) Que no quede ninguna duda: no votará por Trump ni Biden”.

Bolton, quien en su nuevo libro lanzó una serie de afirmaciones contra el mandatario Donald Trump, sirvió en la administración durante casi un año y medio hasta ser despedido por él en septiembre pasado.

Muchas de las acusaciones de su libro -que saldrá oficialmente hoy a la venta- se han filtrado a los medios de comunicación y otras fueron detalladas por Bolton en la entrevista con Martha Raddatz de ABC News, finalmente transmitida completa el domingo.

Bolton se ha enfrentado a un aluvión de críticas tanto de Trump y sus aliados por traicionar su confianza; como por los críticos del mandatario, por manifestarse contra él después de que se negó a testificar antes de las audiencias de juicio político y se mantuvo en silencio en el juicio en el Senado contra Trump sobre investigaciones a Biden en Ucrania.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-California), por ejemplo, dijo que Bolton era “arrogante”, alegando que “eligió la lealtad (a Trump) sobre el patriotismo” al no testificar.

Bolton respondió en la entrevista con ABC News diciendo que estaba totalmente preparado para testificar, pero que nunca recibió una citación.

“Creo que la forma en que los defensores de la Cámara de Representantes del impeachment procedieron estuvo muy mal. Creo que fue una mala práctica (…) que se desarrolló muy, muy rápidamente”.

Los Demócratas de la Cámara de Representantes “no querían estropear la nominación presidencial” de ese partido y “encuentro esa conducta casi tan mala y algo equivalente a la de Trump”.

“Creo que los Demócratas de la Cámara construyeron un acantilado, se lanzaron de él. Y a mitad de camino, miraron hacia arriba y me vieron, y me dijeron, ‘Hey, ¿por qué no vienes?’”, dijo Bolton con ironía, citado por The Epoch Times.

