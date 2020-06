“Me encantaría terminar donde comencé”: Guillermo Ochoa quiere retirarse en el América

No hay duda de que Paco Memo ama la playera azulcrema

Guillermo Ochoa es uno de los canteranos americanistas con trayectoria más destacada de las últimas décadas. Debutó con las Águilas en 2004 y en sus 16 años de carrera ha jugado en España, Francia y Bélgica y defendido la portería de la selección mexicana en dos copas del mundo.

A sus 34 años, parece que la carrera de Paco Memo está llegando a su final, pero el guardameta piensa lo contrario y reveló que aunque aún no piensa en el retiro, quiere que este sea en el equipo de sus amores, el América. Así lo reveló en entrevista con Jessica Coch.

“Mi retiro aún lo veo lejos. Siento que me falta porque físicamente me siento bien. Afortunadamente no he tenido ninguna lesión grave. Comencé muy temprano pero todavía siento que puedo dar mucho más aquí (en el Club América) y en la Selección. Me encantaría terminar donde comencé, en el fútbol y en la actualidad pasan muchas cosas pero por el momento estoy aquí. Mi intención es esa, ya veremos qué pasa en el futuro”, declaró el arquero nacional.

El guardameta azulcrema también confesó que tras su retiro quiere ser director técnico e incluso ya ha empezado a estudiarlo: “Me gustaría (dirigir), ya comencé a estudiar en España. Terminé mi primer módulo y me gustó mucho. Lo dejé parado por un momento porque no quiero distraerme con otras cosas, quiero jugar. Ya cuando termine me prepararé y empezaré de cero donde tenga que empezar”.

