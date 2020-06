5 cosas que no sabías de Timothée Chalamet

El actor de 24 años rápidamente se hizo de un nombre en Hollywood

Timothée Chalamet poco a poco se ha ganado gran fama en Hollywood, con sus aclamadas películas Call me by your name y Lady Bird su nombre cada vez es más popular y ahora con la noticia de que está en una relación con Eiza González, los fans de la mexicana que no lo conocían están interesados en saber más de él. Hoy te contamos algunos datos que quizás no sabías del joven actor de 24 años.

1. Su pasado como rapero

Durante su paso por la preparatoria creó un seudónimo para hacer canciones de rap. Bajo el nombre “Timmy T.” el actor hizo una canción para su clase de estadística. Chalamet confesó que no recibió una nota alta, sin embargo esto será algo que lo persigue toda su carrera pues no era muy bueno.

2. Quería ser Spider-Man

Estuvo en competencia al lado de Tom Holland para convertirse en el arácnido. Su audición no fue muy buena pues en una entrevista con The Hollywood Reporter recuerda que “leyó la línea dos veces y luego salió de la audición sudando de pánico”.

3. Salió con la hija de Madonna

El actor y Lola Leon estuvieron juntos en la misma preparatoria y mantuvieron un breve romance adolescente. Él no habla mucho de esto y muchos se preguntan si terminaron mal.

4. Su inspiración

Timothée es gran admirador de Joaquin Phoenix y lo toma como inspiración para su trabajo en la pantalla. Si bien sigue muy de cerca el trabajo de más actores, Phoenix es su número 1.

5. Su obsesión infantil

De niño amaba a los Power Rangers, pese a que su fanatismo desapareció cuando cumplió 10 años, recuerda este programa con mucho cariño.

