Alexandria Ocasio-Cortez gana las primarias del Congreso en Nueva York

La representante progresiva Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, venció el desafío de Michelle Caruso-Cabrera, ex colaboradora de CNBC, para ganar las primarias demócratas en el distrito 14 de Nueva York, según proyectó el martes Associated Press.

AOC agradeció a sus seguidores por este resultado:

Wall Street CEOs, from Goldman Sachs to Blackstone, poured in millions to defeat our grassroots campaign tonight.

But their money couldn’t buy a movement.

Thank you #NY14, and every person who pitched in for tonight’s victory.

Here’s to speaking truth to power. pic.twitter.com/g9aRV3Cu1B

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 24, 2020