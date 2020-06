De goleador a estrella de TikTok: Luis ‘Matador’ Hernández cuenta cuántas horas dedica a sus videos para que sean un éxito

A raíz del confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus, Luis Hernández comenzó a hacer videos en TikTok, la popular red social para crear y compartir clips cortos.

El ‘Matador’ Hernández está por llegar a los 200 mil seguidores en la plataforma y con justa razón, sus materiales son de lo más divertidos y la dedicación del futbolista es evidente.

En entrevista con Red Gol, el ex jugador que hizo historia en el fútbol mexicano, compartió cómo se convirtió en estrella de TikTok.

“No quería, pero esta pandemia nos orilló a hacer cosas muy buenas. Para pasarla bien acá en tu casa, la pandemia, en todo esto, resultó y no solamente resultó, le gusta a mucha gente: le gusta a los chavos, le gusta a la gente de mi edad y esa gente si vieras los comentarios qué chingones o qué bonitos son. Son comentarios que me alientan a seguir así”, dijo Luis Hernández.

— Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) May 29, 2020

El que fuera delantero también habló de su dedicación al momento de hacer sus videos, y comentó que uno de ellos le tomó cinco horas. Se trata de aquel clip en que mostró todas las playeras de los equipos en los que jugó durante su carrera.

— Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) May 23, 2020

“Ese Tik Tok duró desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Cada vez que me ponía un uniforme, que son originales, se me ponía la piel chinita de volver a recordar. Nunca más me las había puesto desde que dejé de jugar en cada equipo y siempre los guardé”.