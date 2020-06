Fuertes declaraciones de una ex estrella merengue: “La botella de vodka fue mi mejor amiga en el Real Madrid”

El holandés Wesley Sneijder confiesa que tuvo un problema con el alcohol durante su paso por España

El holandés Wesley Sneijder reconoció que tuvo problemas con el alcohol durante su etapa en el Real Madrid y dijo que su actitud “fue indigna” del club blanco.

Sneijder: "No había drogas, pero sí alcohol. Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como futbolista del Madrid e iba por la calle gastando miles de euros y pagando cosas a la gente. Jugué bien, pero dijeron que podría haberlo hecho mejor" https://t.co/ldSALQ2hZT — MARCA (@marca) June 24, 2020

“Era joven, disfruté del éxito y la atención, creo que las cosas empezaron a salir mal allí. No se trataba de drogas, sino de alcohol y ‘rock and roll’, y me acostumbré a eso”, dice Sneijder en su biografía que se publicará el próximo viernes con más declaraciones como esta.

“No me di cuenta de que la botella de vodka se convirtió en mi mejor amiga”, aseguró el futbolista, circunstancia que ya le habían advertido sus compañeros y paisanos Arjen Robben y Ruud van Nistelrooy.

🚔 SNEIJDER, DETENIDO por destrozar un coche bajo los efectos del ALCOHOL. #JUGONES pic.twitter.com/uB3qvVs3JX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 1, 2019

“Me dijeron que no duraría mucho así. Estaba jugando bastante bien, pero insistían en que podía hacerlo aún mejor”, añadió.

Sneijder se habituó a gastar miles de euros en sus salidas e invitar a desconocidos. “No puedo decir que me resistiera lo suficiente. Iba siempre con algún otro jugador, normalmente con Guti”, aseguró.

Sneijder: "Cuando llegué al Madrid, rápidamente comencé a entrar en el once inicial. Guti no me habló durante tres meses porque empezó a estar en el banquillo. Luego empezamos a jugar juntos y tuvimos una gran armonía. Sin mirarnos podíamos predecir a dónde iba el otro". pic.twitter.com/3yEHpyoWAA — Real Gómez (@RealGomezRM) November 21, 2019

El holandés jugó en el Real Madrid dos años, entre 2007 y 2009, y reconoció que su segunda temporada fue “dramática”.

“Pude jugar mucho, pero peor y más bruscamente, menos concentrado. Mi actitud era indigna del Real Madrid. Me mentí a mí mismo diciéndome que todo iba bien y me defendí con mi inteligencia futbolística, pero me hundí físicamente”, revela el centrocampista en su biografía.