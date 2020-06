Obligan a una musulmana, detenida durante las protestas de George Floyd en Miami, a quitarse el hiyab

El Departamento Correccional de Miami-Dade se compromete a investigar lo sucedido

Alaa Massri, de 18 años, fue arrestada el pasado 10 de junio durante las protestas por la muerte de George Floyd en Miami. Según su abogado, Khurrum Wahid, la mujer fue forzada a quitarse el hiyab en el centro correccional cuando se le tomó la fotografía de la ficha policial.

Alaa Massri was unlawfully arrested during a Black Lives Matter protest in Miami. She was her group’s medic. They took her hijab away from her. Took her mugshot without it. She wasn’t allowed to have her hijab for the seven hours she was detained. Seven hours. Alaa is 18. pic.twitter.com/IdgOtgKZtg — Iman Yunus (@BigHeaded_Asian) June 20, 2020

Este incidente ha generado cierta controversia porque ha abierto el debate sobre los derechos religiosos de los detenidos. Su abogado señaló que el hiyab de su cliente representa “sus sinceras creencias religiosas” y que ese elemento fue retirado “en contra de su voluntad”.

Te puede interesar: Renuncia el equipo entero de SWAT de la policía de una ciudad de Miami en medio de la crisis por George Floyd

“No había necesidad de quitarle el hiyab y fotografiarla. Pudo haber sido inspeccionada por una mujer policía y le podrían haber devuelto el hiyab”, insistía el abogado, según recoge una nota de AP.

my bestfriend alaa massri was unlawfully arrested and stripped of her basic rights. not only did they detain a peaceful protester, but they removed her hijab publicly against her will. please sign this petition to get justice for her !! https://t.co/0u8k8c2hJS — bianca (@biancabrxwn) June 18, 2020

Por su parte, el Departamento Correccional del condado de Miami-Dade señaló que existen “políticas para acomodar a los reclusos que desean cubrirse la cabeza por razones religiosas”.

“Los arrestados que digan o parezcan ser de una fe específica son autorizados a mantener la cabeza cubierta una vez han sido inspeccionados para detectar contrabando y después de haber realizado la fotografía”, agregó un comunicado.

Te puede interesar: Miami tiene su George Floyd: piden explicaciones a la policía tras disparar mortalmente a un hombre negro

Alaa Massri went to help a protestor hit by a police car and was forced to remove her hijab in front of male officers for a mugshot- where they then distributed the picture to news outlets . I barely see anyone talking about it pic.twitter.com/ntBbL5PW1f — lexi (@bbelllarke) June 18, 2020

En ese sentido, el Departamento se muestra “comprometido con garantizar que las creencias y prácticas religiosas de los individuos son respetadas” y asegura que se va “a revisar este incidente” para que se cumplan las políticas.