Tradición de fuegos artificiales Macy’s del 4 de julio será “secreta” y muy diferente este año en Nueva York

Como todo lo demás que ha logrado sobrevivir a la pandemia del coronavirus, la tradición del Día de la Independencia en NYC también ha debido adaptarse a los cambios, incluyendo el secretismo.

Y aunque el almacén iconográfico de Macy’s en Manhattan -la tienda por departamentos más grande del mundo- sigue cerrado desde marzo e incluso sufrió saqueos este mes, su patrocinio de los fuegos artificiales del 4 de julio sigue en pie, pero de una forma muy diferente, cambiando incluso de fecha y sin divulgar los sitios con mucha anticipación.

Este año la tradición veraniega se realizará durante tres noches: del 29 de junio al 1 de julio, en pequeños espectáculos de cinco minutos en diversas ubicaciones que sólo serán anunciadas a última hora para evitar aglomeraciones que comprometan el distanciamiento social.

Luego, el 4 de julio habrá un cierre con un espectáculo más grande, que se emitirá por NBC, junto a conciertos, como el concepto tradicional.

“Este año va a ser diferente. No será como el pasado, donde hay un gran espectáculo gigante, no queremos que mucha gente esté viendo”, dijo el alcalde Bill de Blasio ayer.

“La idea es explosiones muy breves, breves pero poderosas”, dijo el alcalde en su conferencia de prensa del martes, calificando al plan como “muy poderoso, muy conmovedor, pero también muy seguro”, citó New York Post.

En paralelo, en las últimas semanas NYC ha estado viviendo una serie de explosiones de fuegos artificiales ilegales que algunos dicen es en protesta por la larga cuarentena y otros las asocian con las manifestaciones raciales.

June 23, 2020