Vicente del Bosque, campeón con España en 2010, le da la clave a México para que brille en un Mundial

Del Bosque apuntó que se deben dejar fuera los complejos

Vicente del Bosque, técnico que le dio a España su primer y único título de campeón del mundo en Sudáfrica 2010, hizo un análisis de lo que ocurre con el fútbol mexicano y el porqué aún no ha logrado dar el salto de calidad en momentos importantes.

En entrevista para Futbol Picante, de ESPN, el estratega español habló sobre la mentalidad, la cual cambió en su país desde hace varios años.

“Algo pasaba igual con nosotros. Parecía que teníamos complejo. Parecía que nos pesaba la ropa hace algunos años y ahora todos vestimos ADIDAS y no tenemos complejos. No tenemos complejos ni a nivel de entrenadores, jugadores, tenemos buenos campos, fisios, médicos y toda la estructura está”, señaló.

"El futbol de España tenía un gran complejo". 😱 Del Bosque comparó la problemática que tiene México con la que tuvo la selección española. 👇https://t.co/PSxHKvo53i — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 24, 2020

Posteriormente habló sobre los logros que ha tenido el Tri en categorías inferiores, y destacó que el trabajo desde que el futbolista comienza a formarse es una de las claves para trascender.

“En inferiores me ha extrañado que fueron campeones olímpicos en 2012 y pensaron que era vuestro momento con chicos en plenitud. El trabajo de básicas es la mejor receta. No hay una receta única, pero hay que mirar para abajo porque es el paso a futuro. Es importante tener buenos jugadores, tener buen ambiente y clima laboral sano, pero igual un poco de suerte y esa no se sabe dónde está”, dijo el técnico.

El español insistió en el complejo de inferioridad que predomina en el continente americano, pues ven a Europa como algo superior.

“Antes de América venían como si acá fuera el maná y allá dicen ‘nosotros somos pobrecitos’ y hay que eliminar complejos. Países que no estaban en la élite y que ahora no hay tantas diferencias y eso es la mejor señal”, concluyó.