Aparece imagen de Osama Bin Laden en las tribunas durante partido del Leeds United en Inglaterra

Un aficionado al equipo Leeds United, que juega en la segunda división inglesa, se quejó a través de las redes sociales de que junto a su foto en las gradas del equipo, aparecía la imagen de Osama Bin Laden, fundador y exlíder de Al Qaeda, organización señalada por orquestar los ataques terroristas a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001.

A semejanza de lo que otros clubes de fútbol han hecho durante el reinicio de las competiciones a puerta cerrada, los ‘Whites’ lanzaron la convocatoria para que sus seguidores enviaran una fotografía que se colocara en las butacas del estadio Ellan Road; sin embargo, al parecer nadie en la organización del equipo se percató de una de ellas era la del terrorista, asesinado en 2011.

Someone sent a pic of Osama Bin Laden as their cut out fan at Leeds 😂 pic.twitter.com/ZvinAgCnsl

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) June 24, 2020