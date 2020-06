Cómo reiniciar un estilo de vida basado en tu felicidad

Después de una crisis debes reinventarte para que seas más feliz

Es normal que nos apeguemos a rutinas y mantengamos nuestro espacio tal como está porque nos hace sentir cómodos. Sin embargo, de acuerdo con María Paz Ruiz, quien escribe para el portal La mente es maravillosa, cuando surgen las crisis y los problemas, debemos comenzar de nuevo, y esto no siempre es fácil.

Es por eso que aquí te daremos algunos consejos que puedes seguir para recuperar tu paz y felicidad.

Ordena tu espacio y tus pensamientos

Es verdad que cuesta enfocarse, pero para reiniciar tu estilo de vida, debes pensar y ordenar tu espacio. Esto no implica solo poner las cosas en su lugar, más bien, se trata de tomar todo lo que tienes y analizar con qué te quedas y qué desechas.

Para ello, analiza cuáles cosas de las que posees te traen paz y te generan felicidad, y cuáles no. Así, podrás desechar, vender o regalar aquellos objetos que representen una carga emocional para ti.

No aferrarte al pasado

El cambio comienza mirando hacia el futuro. Si te fijas en las cosas que pasaron, en los proyectos en los que fracasaste y demás, es posible que te quedes en un bache emocional. Todo debe partir de lo que quieres hacer.

Para ello, fíjate metas realistas que puedas alcanzar. Trabaja en cosas que te gusten y te generen placer. Proyectarte hacia el futuro, pensando en tus habilidades y mejorando tus defectos, hará que sientas paz y tranquilidad, mejorando tu salud emocional.

Crea rutinas que te hagan sentir bien

Mantén aquellas rutinas que te hagan sentir bien, y piensa en otras que te puedan generar bienestar. Los cambios no son malos, y la variedad por lo general puede ayudar. Visita lugares a los que nunca has ido o crea tu espacio verde, si no tienes uno.

No tengas miedo de comenzar cosas nuevas, sobre todo si son cosas que te gustan. Para evaluar tu progreso emocional, puedes comenzar un registro de lo que haces y escribir cómo te vas sintiendo a medida que pasen los días.

Es normal que de vez en cuando nos sintamos mal, pero nuestra felicidad depende de nosotros mismos. Es cierto que reinvertarnos conlleva tiempo y esfuerzo, pero cuando lo hagas, verás que te sentirás mucho mejor y, en definitiva, serás una nueva persona.