Escucha el imponente sonido del Lamborghini SCV12: es el Lambo V-12 más poderoso de la historia

Los compradores tendrán acceso a programas especiales de conducción en prestigiosos circuitos de carreras

Lamborghini ahora cuenta con el SCV12 solo para pistas, hiperauto con el V-12 más poderoso del fabricante de autos hasta la fecha

El debut oficial de este autos será más adelante en este verano, mientras, Lamborghini ha lanzado un video que nos da una idea del imponente sonido que produce el poderoso motor de doce cilindros del SCV12

El motor V-12 del SCV12 será capaz de producir hasta 830 caballos de fuerza (hp) de aspiración natural.

Aún no se sabe muchos detalles del vehículo, pero por ahora, sabemos que el motor alimenta las ruedas traseras a través de una transmisión secuencial de seis velocidades y carece de cualquier inducción forzada tradicional, como turbocharged o supercharged impulsada por el cigüeñal.

Aún no sabemos cuantos modelos de este auto se fabricaran incluso no sabemos los colores, en el video sale con un wrap que no deja ver el color. Lo que si podemos ver es una gran ala de fibra de carbono en la parte posterior.

Lamborghini dice que los compradores se convertirán en parte de un club muy exclusivo y tendrán acceso a programas especiales de conducción en prestigiosos circuitos de carreras.

Aquí dejamos el video del Lamborghini SCV12