Intentaron raptar a una niña de 7 años desde su propia habitación en Queens

Pete Haughton fue detenido y acusado de invadir la habitación de una niña de 7 años e intentar raptarla en Flushing, Queens (NYC).

Haughton (32), residente de Brentwood (Long Island), sacó a la menor de su cama y se dirigió hacia la puerta de su casa en Lawrence Street cerca de las 7 a.m. del martes. Pero no pudo llevársela debido a que sus gritos alertaron a la familia.

Luego salió corriendo de la casa, pero fue arrestado por la policía a unas pocas cuadras de distancia.

“Ésta es la peor pesadilla de un padre. El acusado presuntamente ingresó ilegalmente a la casa de la familia y agarró a la niña mientras dormía en su cama”, dijo la fiscal de distrito, Melinda Katz en un comunicado. “Si no fuera por sus seres queridos que escuchan sus gritos y actúan para salvarla, esto podría haber tenido un resultado realmente trágico. El acusado fue detenido rápidamente y la niña está a salvo con su familia”.

Haughton fue procesado el martes y acusado de robo, intento de secuestro, asalto y de poner en peligro el bienestar de un menor de edad. Quedó detenido sin derecho a fianza y se ordenó una evaluación psiquiátrica.

Regresará a la corte el 23 de julio. Si es condenado, podría enfrentar hasta 25 años de prisión, acotó Pix11.

