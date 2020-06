Mejor odio que abandono: Pitcher de los Astros admite que prefiere abucheos que un estadio vacío

Las Ligas Mayores y sus peloteros han dado ya la luz verde para que comiencen los procesos en los distintos equipos para reintegrarse a los trabajos a partir de la próxima semana con miras a la temporada 2020, programada para iniciar el 24 de julio y la cual se llevaría a cabo a puerta cerrada en un hecho inédito en la historia del béisbol profesional en los Estados Unidos.

Antes de la pandemia, el equipo que había concentrado la atención en el medio deportivo en general era el de los Astros de Houston, luego de que se acreditara su esquema de trampas a través del robo de señales durante la temporada 2017 y que le pudo beneficiar para la obtención del título de la Serie Mundial en aquel año.

Bajo las nuevas circunstancias, los aficionados que habían planeado presentarse en los estadios para manifestar sus muestras de rechazo a los Astros, todo indica que deberán esperar hasta la temporada de 2021 debido las restricciones; sin embargo, al menos el pitcher abridor de los Astros, Lance McCullers, confiesa que hubiera preferido un público furibundo que la soledad de las tribunas en un parque de pelota.

Ready for baseball without fans?@Astros @lmccullers43: "I almost would rather a stadium full of people booing against us than a stadium full of silence." pic.twitter.com/NbGfMi9GGy

— MLB Network Radio on SiriusXM (@MLBNetworkRadio) June 24, 2020