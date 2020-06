Pacquiao aún tiene cuerda y peleará este año; podría convertirse en el púgil más longevo en defender su título

A sus 41 años de edad, Manny Pacquiao aún tiene en mente subir al cuadrilátero y defender su título mundial de la AMB; si lo logra, se convertiría en el boxeador de más edad en retener un cinturón.

La última vez que el filipino subió al ring fue en julio del 2019, pero desde el 2017, el pugilista ha tenido como costumbre pelear una vez el año y este 2020 no será la excepción.

To the fans I fight for, the media who cover me, the friends and family who support me, and to @KeithFThurmanJr, who accepted my challenge, Saturday night was an honor and privilege. I would also like to thank @premierboxing, @FOXSports, & @MGMGrand for a great event. God Bless. pic.twitter.com/yM91F5mnE4

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) July 22, 2019