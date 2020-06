Paige VanZant confiesa que gana más dinero participando en shows de baile que peleando

La peleadora de 26 años también obtiene cuantiosas ganancias por sus fotos en Instagram

Paige VanZant, estrella del UFC, afirmó que que ganó más dinero con ‘Dancing with the Stars’ que en toda su carrera en las artes marciales mixtas.

La rubia de 26 años, está peleando por un nuevo contrato y se dirige a Fight Island para enfrentarse a Amanda Ribas en UFC 251 el 11 de julio.

VanZant le dijo a ESPN: “Tengo el corazón puesto y nadie va a cambiar de opinión de que estoy peleando mi contrato”.

“Llevo seis años con el UFC, y durante este tiempo todavía estoy, lo cual es una locura, en el mismo contrato antes de pelear contra Rose [Namajunas] a los 22 años, y ahora tengo 26 años”.

“Estoy realmente emocionada de tener la oportunidad y realmente probar la agencia libre porque ¿cómo sabes cuál es tu valor a menos que puedas probarlo entre los otros tiburones?”

Según algunos informes, la peleadora vale alrededor de $3.4 millones, en gran parte gracias a sus redes sociales y otras empresas fuera del Octágono.

Ella afirma ganar solo $46,000 dólares por pelea con el UFC, cifra que se duplica con una victoria. Eso es menos dinero del que obtuvo cuando participó en ‘Dancing with the Stars’ en 2016 y de sus ganancias de Instagram.

“Entonces gano $ 46,000 [por exhibición] y (otros) $ 46,000 [por ganar]. No voy a ocultar eso porque todos lo saben. Puedo ganar mucho más dinero que eso solo promocionando marcas en Instagram, y eso debería decir algo.”

“¿Por qué debería alejarme de todo el increíble éxito que tengo? Gané más dinero en ‘Dancing with the Stars’ de lo que he ganado en toda mi carrera UFC combinada: cada pelea, cada victoria, cada bono.

“Me encanta pelear. Es lo que me encanta hacer, y para esta pelea, eliminé a todos los patrocinadores. No he publicado nada en Instagram. Nada me importa excepto esta pelea y es una pizarra limpia para mí. Estoy emocionado de salir y demostrar mi valor a absolutamente todos”.

Relacionado:

Paige VanZant: De sobreviviente de abuso sexual a estrella del UFC

Las atrevidas fotos de Paige VanZant y su esposo desnudos: Ahora se cubren con whisky de McGregor