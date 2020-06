Acusan a dos funcionarios del Departamento de Educación de Nueva York por tráfico de drogas

Once supuestos miembros y asociados de una organización interestatal de narcotráfico con sede en Brooklyn (NYC) enfrentan cargos federales de narcóticos y armas de fuego, incluidos dos empleados del Departamento de Educación de Nueva York (DOE), dijeron fiscales federales el jueves.

De los empleados no identificados del DOE, uno era miembro de la red de narcotraficantes y otro lo ayudaba “a lavar” el producto, dijeron los fiscales.

Equipos de agentes de la ATF (Buró de Armas de Fuego y Explosivos) y oficiales de policía de Nueva York realizaron varios arrestos de los presuntos miembros de la pandilla Bully Street en Brooklyn el jueves temprano.

También hubo detenciones en otros estados. “Estas detenciones sin duda tendrán un impacto significativo en la seguridad pública”, dijo el agente especial de la ATF a cargo, John B. DeVito. “Estos pandilleros y sus asociados plagaron comunidades desde la ciudad de Nueva York hasta Maine“.

“Como se alega, estos acusados ​​traficaron narcóticos entre Maine y Nueva York, incluido el contrabando de drogas peligrosas a (la cárcel) Rikers Island”, dijo el fiscal de Brooklyn, Richard Donoghue en un comunicado. “Pusieron en peligro la seguridad de una prisión”, destacó.

Los portavoces del DOE no han emitido comentarios, destacó NBC News.

