Cliente es golpeado en la cabeza con bate de beisbol en tienda Home Depot de Nueva York

La violencia se ha desatado con todo tipo de armas en esta ciudad

La policía de Nueva York está buscando al sospechoso del ataque con un bate de béisbol en un almacén Home Depot en El Bronx.

Según la policía, un hombre de 34 años estaba saliendo de la tienda en Bronx Terminal Market a las 8:10 p.m. del 14 de junio, cuando el sospechoso se acercó y lo golpeó en la cabeza con un bate.

La víctima fue llevada de urgencia al hospital, en condición estable. Luego habló con Daily News.

Sin divulgar su nombre, dijo que él y su novia notaron al atacante por el rabillo del ojo mientras bajaban una escalera hacia la calle. El hombre luego les gritó: “¿Me estás mirando? ¿Qué estás mirando?”

Intentaron alejarse, pero fue en vano. “Lo siguiente que supe fue el dolor. Me pegaron en la cabeza. Y me caí. Me aferro a mi cabeza. La oigo gritar (a su novia). Veo que hay sangre en mi mano”, narró la víctima.

El sospechoso se alejó en una bicicleta de montaña, dijo la policía. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.