San Francisco suspende y retrasa sus planes de reapertura planeados para el lunes

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la alcaldesa de San Francisco, London Breed, anunció que la ciudad suspendió los planes de reapertura previstos para la próxima semana.

“Nuestro proceso de reapertura es cuidado por la ciencia y los datos”, aseguró Breed. “Estamos viendo un incremento de casos en San Francisco. Nuestros números siguen bajos pero están creciendo rápidamente”, agregó la alcaldesa.

Our reopening process is guided by data and science.

COVID-19 cases are rising throughout CA. We're now seeing a rise in cases in SF too. Our numbers are still low but rising rapidly.

As a result, we're temporarily delaying the re-openings that were scheduled for Monday.

— London Breed (@LondonBreed) June 26, 2020