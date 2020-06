Uriel Antuna confiesa que tiene miedo de regresar a jugar por el coronavirus

El delantero de las Chivas ha dado negativo a los tests de coronavirus

En menos de 15 días se pondrá en marcha la Copa GNP por México, torneo amistoso previo al arranque del Apertura 2020, en el que participarán ocho equipos de la Liga MX, uno de ellos las Chivas.

Uriel Antuna volverá a vestir la playera de Guadalajara, luego de que el torneo pasado se canceló en la fecha 10 a causa de la pandemia del coronavirus, y el atacante reconoció que hay miedo por volver a las canchas, pues los contagios no han disminuido.

“En cierta manera va a haber temor, porque muchos de nosotros tenemos familias, hijos, hermanos, papás que frecuentamos. Va a haber gente que no sabemos si se cuida o no se cuida, si salió o no salió”, apuntó.

El atacante del Rebaño Sagrado detalló que será un riesgo que estarán viviendo día a día, al igual que millones de mexicanos que salen a las calles, a pesar de la crisis sanitaria.

“Mucha gente, los futbolistas, los entrenadores, claro que se están cuidando y bueno, a final de cuentas no vas a saber de dónde te vas a contagiar, no vas a tener la medida exacta, pero el miedo siempre va a estar. Así sea que sales a fuera de tu casa y saludas a tu vecino, nunca sabes dónde te contagias. Es a lo que se expone el jugador, es una de las malas noticias de esto y es algo que se va a tener que vivir el día a día”, explicó en conferencia virtual.

Más allá del tema de salud, Antuna explicó que los días en casa ayudaron para convivir más con sus familiares.

“Muchísimo. Valorar el tiempo con tu familia. Uno como futbolista no se da cuenta de que pierdes momentos con la familia o en mi caso con mi hijo“, dijo el mexicano, quien llegó el torneo pasado a Guadalajara, procedente del LA Galaxy.