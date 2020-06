La Indy 500 tiene nueva fecha y permitirá la entrada de 117,000 espectadores

La edición 104 de la Indy 500 finalmente sucederá, la ejecución retrasada será el 23 de Agosto.

Según una publicación en Twiter de Indianapolis Motor Speedway, han decidido que permitirán a los fanáticos de la carrera comprar boletos y asistir a la carrera, pero limitará la entrada a la mitad de la capacidad de 235,000 personas de la pista.

Las 500 Millas de Indianápolis es la categoría de carreras monoplazas más importante de los Estados Unidos. También conocida como Indianápolis 500 o Indy 500 se celebra anualmente en el óvalo Indianapolis Motor Speedway localizado en Indianápolis, estado de Indiana.

La Indianápolis 500 es uno de los eventos de motor más antiguos existentes.

Aún no se sabe que tan controlado se encuentre todo en agosto, pero que tan apropiado puede ser que la pista permita que 117,500 personas en las puertas pasen el rato juntas en el mismo lugar durante todo el día cuando estamos en medio de una pandemia que ha dejado muchos enfermos y muertes.

