La madre más cruel del mundo: su bebé hambriento vivía en una jaula rodeado por más de 600 animales en EE.UU.

Una investigación de crueldad animal se convirtió en un descubrimiento desgarrador el jueves cuando se rescató a un bebé de 18 años que vivía en condiciones horribles en Tennessee.

El niño de 18 meses fue encontrado dentro de una pequeña jaula para perros que estaba cubierta de heces, orina e insectos, en una casa con más de 600 animales, incluidas serpientes, ratas, ratones, conejos y gallos, en Paris, zona rural 100 millas al oeste de Nashville.

Los agentes de la Oficina del Alguacil del condado Henry arrestaron a la madre del niño y a otros dos miembros de la familia tras el sorprendente descubrimiento en y alrededor de la casa móvil.

También rescataron a numerosos animales que no estaban siendo atendidos adecuadamente y confiscaron 127 plantas de marihuana y 17 pistolas, según un comunicado de prensa.

El bebé, que también parecía estar hambriento, fue entregado al departamento estatal de servicios para niños.

Las autoridades identificaron a los sospechosos como Heather Scarbrough (42), la madre del niño; su pareja T.J. Brown (46) y el padre de él, Charles Brown (82).

El alguacil Monte Belew dijo a los periodistas en una conferencia de prensa ayer que inmediatamente supo que algo andaba mal cuando él y su equipo entraron en la propiedad y tuvieron que “abrirse camino” a través de escombros, hierba y varios animales para llegar a la puerta principal.

“Al mirar por la puerta principal, pude ver a un niño en una perrera”, recordó. “Obviamente, (por) el aspecto de la perrera, se podría decir que el niño estaba allí mucho” tiempo.

Todas las pertenencias infantiles encontradas en la casa, incluyendo ropa y juguetes, estaban dentro de la jaula.

Belew luego notó una serpiente no venenosa de unos 10 pies de largo arrastrándose alrededor de la jaula. “Podría haber sofocado fácilmente a ese niño si tuviera la oportunidad”, dijo.

Fue una de las ocho serpientes encontradas en la propiedad, junto con 531 roedores, 86 gallinas y gallos, 56 perros, 10 conejos, cuatro periquitos, tres gatos, tres petauros (sugar gliders), un faisán y un geco, según el comunicado.

“Con todos los años de experiencia en la aplicación de la ley aquí, es difícil encontrar algo que realmente nos sorprenda…”, dijo el alguacil a los periodistas, citado por Daily News.

