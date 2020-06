Suspenden indefinidamente a pelotero coreano por señalamientos de acoso sexual a una menor

El catcher de los Lotte Giants de la Organización de Béisbol de Corea (KBO) Ji Seong-jun, fue suspendido indefinidamente del equipo y será sujeto a una investigación por parte de la Liga, luego de ser señalado por acoso sexual hacia una menor, según reportó la agencia informativa surcoreana Yonhap.

De acuerdo al medio informativo, Ji Seong-jun, de 26 años de edad, habría tomado de la mano y abrazado por la cintura de una mujer en contra de su voluntad, incidente que la Liga habría confirmado en una reunión con el propio pelotero.

#KBO news: Lotte Giants' catcher Ji Seong-jun has been suspended indefinitely by his team over allegations of sexually harassing a minor. The team reported the case to the league office, which is also expected to hand down its own punishment.

— Jeeho Yoo (@Jeeho_1) June 26, 2020