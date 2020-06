AMLO responde a desafío del Mencho y el CJNG: no somos cobardes

En video aseguró que su política de abrazos y no balazos continuará pese a inédito atentado en la capital

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no le declararán la guerra a nadie, pero que no habrá ningún acuerdo con el crimen organizado, esto en referencia al inédito atentado del narcotráfico en la capital mexicana el cual fue adjudicado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho.

“Que quede claro: nosotros no vam p. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada”, dijo mediante un mensaje.

Tras el atentando contra el secretario de Seguridad de Ciudad de México, Omar García Harfuch, López Obrador dijo que hay una frontera entre el Gobierno y la delincuencia.

“Tenemos miedo porque somos seres humanos, nada más que hay una diferencia importante: no somos cobardes, entonces vamos hacia delante, a que podamos conseguir la paz y la tranquilidad con justicia con rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien para lograr una sociedad mejor”.

AMLO aseguró que su Gobierno trabaja en el apoyo a los jóvenes para que no los atrape la delincuencia y en el trabajo de inteligencia que ayudó a que el funcionario sobreviviera.

“Se sabía que había esta intención (de un atentado) y se informó, se advirtió al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y por eso traía un vehículo más resistente para enfrentar cualquier agresión, y él también andaba más atento, precavido y traía apoyo”, expresó.

El presidente reconoció que fue una semana muy difícil con la pandemia del coronavirus, con el sismo del martes que golpeó el sur de México y el atentando.

López Obrador lamentó la muerte de las 10 personas en el sismo y de tres en el ataque al secretario de Seguridad capitalino, pero dijo que esta adversidad lo anima a seguir adelante.

