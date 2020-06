Horóscopo de El Niño Prodigio 28 de junio de 2020

Estas son las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Deberás ser paciente con tu ser querido, ya que te estará reclamando un poco de espacio y con justa razón. Te aconsejo que no hagas caso a tus impulsos y no tomes decisiones apresuradas. Deja de lado lo que no es importante.

04/20 – 05/20

Siempre tratas que la armonía reine en todas partes, y tu estabilidad emocional te permitirá predicar con el ejemplo. Da tu atención a tus obligaciones familiares y a tus actividades diarias, en la justa medida.

05/21 – 06/20

Se resaltará el sector de la comunicación. Tu veta artística también se verá favorecida, porque la inspiración vendrá con ideas geniales. La originalidad será tu sello, así que prepárate para recibir la admiración de todos.

6/21 – 7/20

Una buena ganancia llegará de parte de tus actividades, para mejorar la calidad de vida de tu familia. Ve pensando qué destino le vas a dar y disfrútalo. Tienes el derecho de edificar tu futuro sobre una base firme.

07/21 – 08/21

Limpia el entorno que te rodea eliminando de él a quienes no te permiten crecer. Tu ánimo será el mejor, y la actitud alegre se verá en ti. Prémiate, regálate algo que hace mucho deseas tener, te lo mereces.

08/22 – 09/22

Relájate y examínate. Leerás en tu alma con claridad, y luego lo harás en el corazón de los demás. Con sabiduría interpretarás las palabras y los silencios. Descubrirás lo que está oculto y percibirás los secretos.

09/23 – 10/22

Nuevos intereses despertarán tu atención, y te verás envuelto en distintas actividades a las que venías haciendo. Estas oportunidades te devolverán la fe, y recuperarás la confianza en tus capacidades.

10/23 – 11/22

Comienza tu día con la mente en positivo y los pensamientos alegres. Si has aprendido las lecciones, sabrás valorarte y nadie te subestimará. Decide lo que te conviene con la mente fría y el corazón apasionado.

11/23 – 12/20

Muy pronto tendrás la oportunidad de realizar el viaje que tuviste que dejar aplazado. Atrévete a ser feliz. Dile a tu pareja cuánto la amas, o atrévete a expresarle tus sentimientos a ese ser maravilloso que no te deja conciliar el sueño.

12/21 – 01/19

Tu palabra estará llena de energía y se te verá motivado. Tendrás la libertad para hacer lo que mejor te parezca, y comenzarás por alejarte de quien te manipuló y se aprovechó de ti. Despídete de las desilusiones.

01/20 – 02/18

No es momento para confiar en cualquier persona que desee asociarse contigo. Aunque te ofrezca un futuro maravilloso, ten cuidado y pide consejo a tus familiares. Los buenos amigos opinarán con sinceridad.

02/19 – 03/20

¿Te estás alimentando como corresponde? Presta atención a los alimentos, mientras menos elaborados y más frescos, tanto mejor. Este no es un día para tomar decisiones. Controla tu impulsividad para no arrepentirte.

Te puede interesar: